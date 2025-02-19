شاندونغ الصيني ينسحب من دوري أبطال آسيا للنخبة

الرياضةشاندونغ الصيني ينسحب من دوري أبطال آسيا للنخبة صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1446 هـ 19 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة انسحب نادي شاندونغ تايشان الصيني من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم قبل ساعات فقط من مباراته الأخيرة بمرحلة الدوري أمام أولسان في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء. وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان: إن شاندونغ “يعتبر منسحبا” من المسابقة بعد أن أكد النادي أنه لا يعتزم الحضور للمباراة التي ستقام على ملعب أولسان مونسو. وقال شاندونغ في بيان بموقعه الرسمي: “بسبب الإجهاد البدني الشديد لأفراد الفريق وبعد تقييم الجهاز الطبي، لم يتمكن اللاعبون من تشكيل فريق للمشاركة ضد نادي أولسان. “نأسف بشدة لهذا الأمر ونعتذر للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونادي أولسان والجماهير وجميع الجهات المعنية”. وقال الاتحاد الآسيوي في وقت سابق: إنه سيحيل المسألة إلى لجانه المختصة. وحصد شاندونغ عشر نقاط من مبارياته السبع الأولى وكان في حاجة إلى التعادل فقط أمام أولسان لتأكيد تقدمه إلى دور الستة عشر. ويعني انسحابه أن نادي شنغهاي شينهوا الصيني ضمن مكانه في الدور التالي.