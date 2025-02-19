“حافلات المدينة” تطلق خدمات النقل الترددي بداية شهر رمضان

المدينة المنورة : البلاد

أعلن مشروع حافلات المدينة، -الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة-، إطلاق خدمات النقل الترددي، بداية شهر رمضان؛ وذلك بهدف إثراء تجربة الزائر وتسهيل عملية تنقل زوار وأهالي المدينة المنورة.

وسيتم تقديم خدمة النقل الترددي إلى المسجد النبوي الشريف، ومسجد قباء، عبر عدة مسارات تم تحديدها في أرجاء المدينة المنورة على مدار 18 ساعة خلال اليوم، باستثناء محطتي السلام وسيد الشهداء والتي تعمل على مدار 24 ساعة.

ويهدف مشروع “حافلات المدينة” إلى تقديم خدمات نقل الزائرين والأهالي إلى المسجد النبوي، ومواقع عديدة في المدينة المنورة خلال دقائق معدودة انطلاقًا من النقاط المحددة، وتقليص الازدحام المروري في الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي ومسجد قباء، والمنطقة المركزية، والإسهام في رفع مستوى جودة الحياة والإصحاح البيئي من خلال تقليص انبعاثات عوادم المركبات، وزيادة المساحات المخصصة للمشي في محيط المسجد النبوي لخدمة المصلين.