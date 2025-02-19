انطلاق معسكر منتخب الشابات تحت 20 عامًا في جدة

البلاد- جدة

انطلق أمس الثلاثاء بمدينة جدة، معسكر منتخب الشابات تحت 20 عامًا، الذي يستمر حتى يوم الأربعاء 26 من الشهر ذاته.

حيث يركز المعسكر على تعزيز اللياقة البدنية للاعبات، إلى جانب تطوير مهاراتهن الفنية والتكتيكية، كما يسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشابات، بقيادة المدربة الاسكتلندية باولين هميل من خلال هذا المعسكر إلى اكتشاف إمكانيات اللاعبات والعمل

على تعزيز أداء الفريق.

وقد تم استدعاء 23 لاعبة للمشاركة في هذا المعسكر، هن: “لولوة موسى، فجر سقاف، رندا العبدالقادر، ماريا غسان

فجر سعد، مايا الزهراني، مها البدراني، لارين بسيوني، منيرة الغنام، دانه أحمد، مجد العتيبي، زهرة طالب،صبا اليحيا، جنى بو عائشة، مودة المغربي، سهير باطوق، ديالا الصبان، سناء هواري، ليان أمير، سلمى الزبيدي، ريتاج الثبيتي، ليان صالح”.

يأتي هذا المعسكر في إطار إستراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير كرة القدم النسائية، حيث يهدف إلى تحسين مهارات اللاعبات وتقديم الدعم الفني والبدني اللازم لتهيئتهن للمشاركة الفعّالة في المنافسات المقبلة.