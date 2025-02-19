جدة أكبر مدينة مليونية صحية.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يُدشن 4 مشاريع صحية حديثة

جدة : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، 4 مشاريع صحية حديثة بالمحافظة، تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان المنطقة، وتسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي إلى آفاق جديدة، بحضور معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي وقيادت من القطاع الصحي.

وشملت هذه المنشآت مستشفى “كينغز كوليدج لندن”، ومستشفى “أندلسية”، المجهز بأحدث التقنيات العصرية لتقديم خدمات طبية متطورة، إضافة إلى مركز “مسار الإدمان والصحة النفسية – بن محفوظ”، الذي يُعد أول مركز تأهيل خاص متكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان طوعًا في المملكة، وشركة تمر للأدوية، إذ بلغ حجم الاستثمارات الصحية في مدينة جدة حوالي 1.9 مليار ريال بسعة سريرية تبلغ 430 سريرًا.

وخلال الحفل تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة من وزير الصحة شهادة شكر من منظمة الصحة العالمية لحصول جدة كأكبر مدينة مليونية صحية إقليميًا، نتيجة التزام جدة بـ80 معيارًا صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا وحضريًا.

وتُبرز هذه المشاريع الجديدة الدور الإستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيس في تحقيق التحول الصحي وتطوير المنظومة الصحية، كما تسهم هذه الاستثمارات في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الابتكار والاستدامة وفق أعلى المعايير الدولية.

وقال معالي وزير الصحة: “إن تعزيز جودة الرعاية الصحية هو التزام راسخ لتوفير خدمات شاملة ومتكاملة تلبي احتياجات المجتمع، مع التركيز على تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، ويأتي الاهتمام بالصحة النفسية وعلاج الإدمان كجزء لا يتجزأ من جهودنا لتعزيز جودة الحياة ورفاهية الأفراد، ووفق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – نواصل تطوير منظومة صحية متكاملة تضمن سهولة الوصول إلى خدمات متميزة في جميع أنحاء المملكة.