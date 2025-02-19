الإقتصاد

تعزيز الأمن الغذائي بالقصيم

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1446 هـ      19 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – بريدة
بحث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي في المنطقة ، سبل تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للأمن الغذائي والجهات ذات العلاقة، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الموارد الغذائية.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس ، نائب محافظ الهيئة محمد الفوزان، بحضور عدد من المسؤولين ، مشيدا سموه بدور الهيئة في تحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، من خلال برامجها ومبادراتها الرامية إلى دعم الإنتاج المحلي وتنمية القطاع الزراعي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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