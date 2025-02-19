البلاد – بريدة
بحث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي في المنطقة ، سبل تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للأمن الغذائي والجهات ذات العلاقة، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الموارد الغذائية.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس ، نائب محافظ الهيئة محمد الفوزان، بحضور عدد من المسؤولين ، مشيدا سموه بدور الهيئة في تحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، من خلال برامجها ومبادراتها الرامية إلى دعم الإنتاج المحلي وتنمية القطاع الزراعي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تعزيز الأمن الغذائي بالقصيم
البلاد – بريدة