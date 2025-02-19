تعزيز الأمن الغذائي بالقصيم

البلاد – بريدة

بحث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي في المنطقة ، سبل تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للأمن الغذائي والجهات ذات العلاقة، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الموارد الغذائية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس ، نائب محافظ الهيئة محمد الفوزان، بحضور عدد من المسؤولين ، مشيدا سموه بدور الهيئة في تحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، من خلال برامجها ومبادراتها الرامية إلى دعم الإنتاج المحلي وتنمية القطاع الزراعي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.