تحويل الديون لأوراق مالية يعاد تدويرها

البلاد – الرياض

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن المملكة أصبحت أكثر شهرة وتنوعًا في أسواق العالم استثماريًا؛ حيث ربطت بين المستثمرين من الشرق والغرب، وتجذب تدفقات مالية كبيرة، لافتًا إلى ارتفاع الإقبال الآسيوي على الاستثمار في السعودية.

وكشف خلال جلسة حوارية في” ملتقى الأسواق المالية 2025″، أن السعودية تستهدف تحويل بعض الديون الموجودة في الميزانيات العمومية للبنوك؛ مثل (الرهن العقاري وديون الشركات)، إلى أوراق مالية يتم تداولها وإعادة تدويرها خلال الأعوام المقبلة.