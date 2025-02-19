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تحويل الديون لأوراق مالية يعاد تدويرها

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1446 هـ      19 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن المملكة أصبحت أكثر شهرة وتنوعًا في أسواق العالم استثماريًا؛ حيث ربطت بين المستثمرين من الشرق والغرب، وتجذب تدفقات مالية كبيرة، لافتًا إلى ارتفاع الإقبال الآسيوي على الاستثمار في السعودية.
وكشف خلال جلسة حوارية في” ملتقى الأسواق المالية 2025″، أن السعودية تستهدف تحويل بعض الديون الموجودة في الميزانيات العمومية للبنوك؛ مثل (الرهن العقاري وديون الشركات)، إلى أوراق مالية يتم تداولها وإعادة تدويرها خلال الأعوام المقبلة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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