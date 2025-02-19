اليوم.. مواجهتان في نصف نهائي دوري كرة قدم الجامعات “أ”

الرياض – هاني البشر

تُقام اليوم الأربعاء مواجهتان في الدور نصف النهائي من دوري كرة القدم للجامعات “أ” الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية في موسمه الـ 15 لبطولاته.

ويستضيف فريق جامعة الملك سعود على ملعبه بالرياض نظيره جامعة الحدود الشمالية، فيما يواجه فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام نظيره جامعة تبوك في اللقاء الثاني من هذا الدور.

وأسفرت مباريات المرحلة الأولى من البطولة عن تصدر فريق جامعة الملك سعود للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة في واحدة، فيما حل فريق جامعة تبوك في المركز الثاني بـ 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وخسارة، وفي المقابل تصدر فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، من الفوز في 4 مباريات وتعادل وحيد، وفي المركز الثاني جامعة الحدود الشمالية، بـ 7 نقاط من الفوز في 3 مباريات والخسارة في مباراة واحدة.

وسيلتقي الفائزان بمواجهتي نصف النهائي في المباراة النهائية، التي ستحدد لاحقًا، ويتواجه الخاسران في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.