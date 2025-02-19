المنتدى السعودي للإعلام يناقش التحديات الرقمية

البلاد – الرياض

برعاية وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، تنطلق اليوم (الأربعاء) أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2025 في نسخته الرابعة، الذي سيُعقد خلال الفترة من 19 – 21 فبراير الجاري بالرياض، تحت شعار” الإعلام في عالم يتشكل”، بمشاركة 200 متحدث من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين؛ محليًا ودوليًا، يناقشون التشريعات والتحديات الرقمية، بحضور وزاري ومسؤولين من جهات حكومية، ومن المؤسسات الأكاديمية، وصنّاع القرار في مجال الإعلام على الصُعد المحلية والإقليمية والدولية، والمستثمرين.

ويحظى المنتدى بمشاركة شخصيات سعودية بارزة؛ منهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، فيما يشارك بالمنتدى رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق بوريس جونسون، الذي يعد من القادة الذين لهم حضور مؤثر في المشهد السياسي والإعلامي، ووزير الاتصال الحكومي في الأردن الدكتور محمد حسين سعد المومني، ووزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب محمد مهدي بنسعيد، وغيرهم من رؤساء التحرير، وأبرز الكُتّاب والمدونين من داخل المملكة وخارجها.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، أن المنتدى يأتي امتدادًا للنجاح الكبير، الذي تحقق في نسخه الثلاث السابقة؛ ولاستكمال الجهود، وتمكين المواهب للإسهام في تشكيل مستقبل الإعلام، والاحتفاء بالمؤسسات الإعلامية والصحفيين وصناع المحتوى، مشيرًا لدور المنتدى؛ بصفته منصة معرفية لتعزيز التواصل بين المجتمعات الإعلامية، من قلب العاصمة الرياض، وذلك انسجامًا مع التحولات، التي يشهدها القطاع؛ لمواكبة تطورات البيئة الاتصالية لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وتسهيل فرص التعاون والتبادل التجاري.