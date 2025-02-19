الحارثي رئيسًا لتحرير” البلاد”

البلاد – جدة

صدرت الموافقة بتكليف الزميل عبدالله الحارثي رئيسًا لتحرير صحيفة” البلاد“.

وقدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة البلاد للصحافة والنشر باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، التهنئة للزميل الحارثي متمنيًا له التوفيق في مهمته.

وعبر الزميل الحارثي عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على دعمهم وخططهم المستقبلية الطموحة؛ للنهوض بالصحيفة.

وأكد أن” البلاد” ستمضي قدمًا لتحقيق أهدافها؛ كونها الصحيفة الأولى في المملكة، ولديها إرث كبير، سيمكنها من تجاوز التحديات، وتحقيق الاستقرار لمنسوبيها في إكمال مسيرتهم الإعلامية بكل مهنية واقتدار.

ويعتبر الزميل الحارثي من الكفاءات المميزة في حقل الإعلام؛ حيث بدأت علاقته بالصحافة في العام 1989م، عندما انضم إلى الزميلة صحيفة” عكاظ”، وتدرج فيها من محرر إلى رئيس قسم، ومن ثمَّ مديرًا للتحرير، وصولًا إلى مساعد لرئيس التحرير، حتى مطلع العام 2019م، والزميل الحارثي حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال- التسويق من جامعة الملك عبدالعزيز، وواصل دراسته الجامعية وهو على رأس العمل، وتلقى العديد من الدورات داخل المملكة وخارجها، وشارك في العديد من الملتقيات وورش العمل في أنحاء متفرقة من الوطن العربي، وسبق له العمل في صحيفة” البلاد” نائبًا لرئيس التحرير من عام 2019 حتى 2020م.