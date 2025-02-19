“التدريب التقني” ينظم 50 ملتقى ومعرضًا لتوظيف الخريجين بمناطق المملكة

جدة : البلاد

نظمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (50) ملتقى ومعرضًا لتوظيف خريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يناير الماضي، وذلك بالشراكة مع قطاع الأعمال.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن جهود المؤسسة في التنسيق الوظيفي للخريجين والخريجات تشمل تنفيذ عدة برامج من أبرزها إعداد وتهيئة الخريجين لسوق العمل، مشيرًا إلى تنفيذ (110) برامج لتهيئة الخريجين لسوق العمل في ذات الفترة، وعقد (153) لقاءً مع مدراء الموارد البشرية في جهات التوظيف، وتوقيع (4) مذكرات تفاهم لتحقيق هذا الهدف.

وأكد العتيبي أن المؤسسة ممثلة في الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي تعمل على متابعة وتقييم إجراءات التنسيق الوظيفي بشكل دوري؛ بهدف التطوير والتحسين مع متابعة نتائج عمليات التوظيف من خلال استقراء وقياس الرضا لكل الأطراف المعنية عبر دراسة وتحليل الاستبانات الخاصة، حيث تم تحليل (128) استبانة لقياس رضا أصحاب العمل، و(2481) استبانة لقياس رضا الخريجين.