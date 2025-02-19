الأحساء تسجل نموًا بنحو 500% في أعداد السياح المحليين والوافدين

الأحساء : البلاد

كشف وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب, عن النمو القياسي الذي شهدته السياحة في الأحساء، حيث تجاوز إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين في المحافظة 3.2 ملايين سائح في عام 2024م، بنسبة نمو تقدَّر بنحو 500% مقارنةً بعام 2019م، فيما تجاوز إجمالي إنفاق السياح في العام الماضي 3.3 مليارات ريال، بنسبة نمو تقدر بحوالي 400% مقارنةً بعام 2019م.

وأشار خلال مشاركته بكلمة في منتدى الأحساء 2025 بدورته السابعة, إلى أن المنتدى يعدّ من أبرز الفعاليات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، مما يعكس الأهمية الاقتصادية والتاريخية لمحافظة الأحساء، كما استعرض الإنجازات المتعددة التي حققها القطاع السياحي في المملكة خلال عام 2024م الذي شكّل عامًا فارقًا في رحلة قطاع السياحة المزدهر في المملكة.

وأشاد وزير السياحة بالنقلة النوعية التي شهدها قطاع الضيافة في الأحساء، حيث حقق عدد المرافق السياحية المرخصة في المحافظة نموًا بنسبة 52% مقارنة بعام 2023م، كما بلغ عدد الغرف المرخّصة في المحافظة 2700 غرفة بنهاية العام الماضي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها منظومة السياحة، مشيرًا إلى أن صندوق التنمية السياحي قام بتمويل عددٍ من المشاريع النوعية في المحافظة، أبرزها فندق “هيلتون الأحساء” من فئة خمس نجوم، و”راديسون بلو” و”هيلتون جاردن إن” وغيرها من المشاريع السياحية.

وأوضح أن وزارة السياحة نفّذت عددًا من المبادرات وبرامج الإعفاءات والحوافز المتنوعة؛ التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية في الأحساء، وقد استفادت منها مشاريع عدة وصلت قيمتها الإجمالية إلى ثلاثة مليارات ريال في المحافظة.

وأفاد بأن الوزارة تعمل على تأهيل الكوادر الوطنية، من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الفرص التدريبية لأبناء وبنات الأحساء، وقدمت كذلك أكثر من 5300 فرصة تدريبية للكوادر الوطنية في المحافظة منذ عام 2023 حتى اليوم، متجاوزةً بذلك نسبة 50% من مستهدف الفرص التدريبية التي خصصتها الوزارة للأحساء، والتي تم الإعلان عنها في النسخة السابقة من المنتدى.