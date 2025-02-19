اكتمال وصول المنتخبات المشاركة في كأس الخليج للقدامي

الرياضةاكتمال وصول المنتخبات المشاركة في كأس الخليج للقدامي صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1446 هـ 19 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة تصل غدًا الخميس وفود منتخبات الإمارات والبحرين وقطر وعمان ليكتمل بذلك وصول كل المنتخبات المشاركة في البطولة. وكان المنتخب اليمني أول الواصلين الأحد الماضي تبعه المنتخب السعودي الثلاثاء، والمنتخب العراقي اليوم الأربعاء. وتتدرب جميع المنتخبات المشاركة على الملاعب الفرعية لاستاد جابر، على أن يشهد انطلاق البطولة السبت 4 مباريات تجمع العراق مع اليمن، والسعودية مع البحرين، وقطر مع الإمارات، والكويت مع عمان.