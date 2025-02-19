استعرض معهما العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها.. ولي العهد يبحث مع وزيري خارجية روسيا وأمريكا المستجدات الإقليمية والدولية

الرياض – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتب سموه بقصر اليمامة، أمس (الثلاثاء)، وزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافروف.

ورحب سمو ولي العهد، بوزير الخارجية الروسي، والوفد المرافق له، في زيارتهم للمملكة، فيما عبر لافروف عن سعادته بزيارة المملكة، ولقائه سمو ولي العهد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تم بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والجهود المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان. فيما حضر من الجانب الروسي، مستشار فخامة الرئيس الروسي للشؤون الدولية والخارجية السيد يوري يوشا كوف، والسفير الروسي لدى المملكة سيرغي كوزلوف، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الروسية.

وفي السياق ذاته، استقبل سمو ولي العهد في مكتبه بقصر اليمامة، أمس الأول، وزير الخارجية الأمريكي السيد ماركو روبيو، مرحبًا به والوفد المرافق له في زيارتهم للمملكة، فيما عبر روبيو عن سعادته بزيارة المملكة، ولقائه سمو ولي العهد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها؛ لتحقيق الأمن والاستقرار.

حضر الاستقبال، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.

فيما حضر من الجانب الأمريكي، مستشار الأمن القومي السيد مايكل والتز، والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية السيدة اليسون ديلورث، والمبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط السيد ستيف ويتكوف، ونائب مساعد وزير الخارجية السيد أندروبيك، ومستشار وزير الخارجية السيد مايكل نيدهام، ومدير إدارة السياسات والتخطيط السيد مايكل أنتون، وكبير المستشارين السيد خوان فاريلا.