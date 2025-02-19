أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن موسم العسل بمحافظة وادي الفرع

المدينة المنورة : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، موسم العسل بمحافظة وادي الفرع، بحضور محافظ وادي الفرع طايع المشيطي، ويُقام الموسم في الحديقة العامة بملح، ويستمر 7 أيام.

ويأتي موسم العسل هذا العام متزامنًا مع عام الحرف اليدوية، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم قطاع إنتاج العسل، الذي يُعد من الموارد الاقتصادية الرئيسة التي تمتاز بها المحافظة.

ويتيح الموسم فرصة للأسر المنتجة لتسويق منتجاتها، في إطار دعم المحتوى المحلي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع جودة الحياة.

ويشهد الموسم تنظيم فعاليات ثقافية تعكس الهوية الوطنية والتراث العريق للمحافظة، مما يجعله منصة لتعزيز الوعي بأهمية العسل بوصفه منتجًا محليًا مميزًا، إضافة إلى دعم الحرف التقليدية التي تسهم في التنمية المستدامة.