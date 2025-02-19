أمير منطقة المدينة المنورة يزور محافظة وادي الفرع

المدينة المنورة : البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أن القيادة الرشيدة حريصة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان وصول مشاريع التنمية إلى جميع المحافظات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية إلى محافظة وادي الفرع، ضمن جولاته الميدانية للاطلاع على سير العمل في المشروعات التنموية والخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وأشار سموه إلى الموقع الجغرافي المتميز لمحافظة وادي الفرع ودورها البارز في خدمة ضيوف الرحمن، منوهًا بأهمية مركز استقبال ضيوف الرحمن بالمحافظة، الذي يعد نموذجًا متكاملًا في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، ضمن جهود المملكة المتواصلة في خدمة الحجاج والمعتمرين, مشيدًا بجهود العاملين في هذا القطاع، مؤكدًا أن خدمة ضيوف الرحمن مسؤولية عظيمة تشرفت بها المملكة قيادة وشعبًا.

وفي إطار الزيارة، رأس سمو أمير منطقة المدينة المنورة اجتماع المجلس المحلي بمحافظة وادي الفرع، بحضور المحافظ طايع المشيطي، وعدد من المسؤولين وأعضاء المجلس، حيث جرى استعراض المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، التي تشمل البنية التحتية، والخدمات البلدية، وصيانة الطرق بالمحافظة والمراكز التابعة لها. كما اطلع سموه على تقارير عن سير العمل في قطاعي الصحة والتعليم.

كما دشّن الأمير سلمان بن سلطان، مبادرة “عين المسؤول تسبق عين المواطن” بمحافظة وادي الفرع، التي تهدف إلى تعزيز الرقابة الاستباقية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي وسكان المحافظة.