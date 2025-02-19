أكثر من 93 ألف زائرٍ لتطبيق ديوان المظالم

الرياض : البلاد

أعلن ديوان المظالم، أن عدد الزيارات لتطبيق الديوان للأجهزة الذكية بلغت 93.522 زيارة منذ إطلاقه وإصدار النسخة المطورة من التطبيق بداية الربع الثالث من العام الماضي 2024م، حيث يشكل التطبيق أحد أهم وأيسر مسارات الوصول إلى منصات القضاء الإداري الرقمية.

ويهدف التطبيق إلى تيسير وصول المستفيدين لمنصات وخدمات القضاء الإداري من رفع الدعاوى إلى الترافع وحضور الجلسات -عن بعد-، واستلام الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، بالإضافة إلى ما يوفره التطبيق للمختصين والمهتمين من أنظمة ولوائح ومصادر للمعرفة القانونية والقضائية.