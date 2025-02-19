أخضر – 20 عامًا يتصدر” الثانية”.. ويتأهل لربع نهائي كأس آسيا

تقدم الكوريون في الشوط الأول بهدف هان جاي-يونغ، قبل أن يرد المنتخب السعودي بهدفين عن طريق سعد حقوي (51)، وثامر الخيبري (85).
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، تعادل العراق مع الأردن 0-0 على ستاد مركز لونغهوا الثقافي والرياضي في شينزن.
وبعد نهاية دور المجموعات، تصدر الأخضر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط للعراق، و4 نقاط للأردن، ونقطة وحيدة لكوريا الشمالية؛ ليتأهل المنتخبان السعودي والعراقي للدور ربع النهائي.
وفي الدور ربع النهائي، يلتقي الأخضر السعودي مع منتخب الصين ثاني المجموعة الأولى، في حين يتقابل العراق مع أستراليا صاحبة المركز الأول في المجموعة الأولى.