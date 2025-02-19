أخضر – 20 عامًا يتصدر” الثانية”.. ويتأهل لربع نهائي كأس آسيا

البلاد- جدة انتزع المنتخب السعودي تحت 20 هامًا صدارة المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا، التي تحتضنها الصين، بعد فوزه على منتخب كوريا الشمالية 2-1 اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي جرى بينهما، على ستاد مركز باوان الرياضي في شينزن، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 في الصين.