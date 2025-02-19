الرياضة

أخضر – 20 عامًا يتصدر” الثانية”.. ويتأهل لربع نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1446 هـ      19 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

انتزع المنتخب السعودي تحت 20 هامًا صدارة المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا، التي تحتضنها الصين، بعد فوزه على منتخب كوريا الشمالية 2-1 اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي جرى بينهما، على ستاد مركز باوان الرياضي في شينزن، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 في الصين.

تقدم الكوريون في الشوط الأول بهدف هان جاي-يونغ، قبل أن يرد المنتخب السعودي بهدفين عن طريق سعد حقوي (51)، وثامر الخيبري (85).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، تعادل العراق مع الأردن 0-0 على ستاد مركز لونغهوا الثقافي والرياضي في شينزن.

وبعد نهاية دور المجموعات، تصدر الأخضر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط للعراق، و4 نقاط للأردن، ونقطة وحيدة لكوريا الشمالية؛ ليتأهل المنتخبان السعودي والعراقي للدور ربع النهائي.

وفي الدور ربع النهائي، يلتقي الأخضر السعودي مع منتخب الصين ثاني المجموعة الأولى، في حين يتقابل العراق مع أستراليا صاحبة المركز الأول في المجموعة الأولى.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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