9 ملايين طن فوسفات وفرص استثمارية ووظيفية.. 29 مليار ريال مشروعات تعدينية في «وعد الشمال»

البلاد – طريف

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، عددًا من المشروعات التنموية والاستثمارية في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، بإجمالي استثمارات تقارب 29 مليار ريال، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ونائبه لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

وأطلق سموه الأعمال الإنشائية لمشروع شركة معادن “فوسفات 3″، باستثمارات تقدر بـ 28 مليار ريال، الذي يعد أحد أكبر المشروعات التعدينية في المنطقة، ويحظى بدعم من برنامج “شريك”، ويعزز إنتاج الفوسفات في المملكة ليصل إلى 9 ملايين طن سنويًا، بما يشمل مشروعي فوسفات 1 و2 بإنتاج 3 ملايين طن لكل منهما، مما يسهم في تطوير سلسلة الإمداد الصناعي، وإيجاد مزيد من الفرص الاستثمارية والوظيفية.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن هذه المشروعات تعكس رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع التعدين، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن مدينة وعد الشمال باتت نموذجًا للمدن الصناعية المتكاملة، التي تجمع بين الصناعات الكبرى والخدمات اللوجستية والمجتمعات السكنية الحديثة، بما يعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات المحلية والدولية.

وقال: “تجسد مدينة وعد الشمال بيئة خصبة لتحقيق طموحات المواطن في العيش برفاهية، وزيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، بما يحمله ذلك من توليد للوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب ما تحمله المدينة من أبعاد الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تنعكس على حياة الفرد بشكل ملموس وتوفير مصدر دخل لأبناء الوطن، وصقل مهاراتهم وقدراتهم، والاستفادة من طاقاتهم؛ مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030 .

في السياق تفقد الوزير بندر بن إبراهيم الخريف، عددًا من المشاريع الصناعية التنموية والاقتصادية بمنطقة الحدود الشمالية، ومدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، يرافقه نائب الوزير لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص ، كما زار منجم حزم الجلاميد، الذي يُعد أول وأحد أهم مواقع مناجم الفوسفات في المملكة، ويُنتج ما يزيد عن 11 مليون طن سنويًا من خام الفوسفات.