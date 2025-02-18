كرم الفائزين بجائزة المحتوى.. أمير القصيم: الإعلام يرسخ الهوية الوطنية والقيم المجتمعية

البلاد – بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أمس، أهمية دور الإعلام في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم المجتمعية، وإبراز الإنجازات التي تدعم التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال تكريمه 24 فائزًا وفائزة من الجهات والأفراد بجائزة صناعة المحتوى، من الجهات الحكومية والأفراد بنسختها الرابعة، مشيرًا إلى أن الجائزة أصبحت منصةً رائدة لدعم المبدعين، وتجسد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين أبناء وبنات الوطن، وتحفز الجهات الحكومية والأفراد، للمشاركة في الدور التوعوي والإيجابي في المنصات الإعلامية.

وشدد أمير منطقة القصيم على ضرورة المحافظة على جودة المحتوى الإعلامي، وإبراز صناع المحتوى الهادف والمميز، الذين يسهمون في نشر الوعي والمعرفة، وتعزيز القيم المجتمعية، مبينًا أن استمرار هذه الجائزة يعكس نجاحها في تحفيز الإبداع الإعلامي، ودعم الرسائل الإعلامية الهادفة، وتحقيق التكامل بين صناعة المحتوى والتوجهات الوطنية الطموحة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.