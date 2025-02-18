في يلو.. العدالة يعبر الحزم .. والعربي يفوز على الجبيل وتعادل الفيصلي وأبها

حائل- خالد الحامد
في مباراة مثيرة وقوية، كان نجمها الحكم سلطان الحربي، حقق العدالة فوزًا مستحقًا وكبيرًا على الحزم في المباراة، التي جمعتهما على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
الحزم كان البادئ بالتسجيل عن طريق إبراهيما نداي، ليرد عليه لاعبو العدالة بثلاثية سجلها راشد السالم، وألان ليما، ورضا بن سايح.
بهذه النتيجة، رفع العدالة رصيده إلى 40 نقطة بالمركز الثالث، وبقي الحزم عند 42 نقطة في وصافة الترتيب.
كما حقق فريق العربي فوزًا عريضًا على نظيره فريق الجبيل بثلاثية مقابل هدف، بعد أربع جولات لم يتذوق فيها طعم الانتصار، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب التعليم بعنيزة.
سجل للجبيل فينيسيوس باربوزا، وأحرز ثلاثية العربي مصلح الشيخ، وأولا جون، وروميل كيوتو. بهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلى 34 نقطة بالمركز السابع، وبقي الجبيل عند 24 نقطة بالمركز الثالث عشر.
وتعادل فريقا الفيصلي وأبها 2/2 في المواجهة التي احتضنها استاد المدينة الرياضية بالمجمعة. تقدم الفيصلي بهدفين عن طريق حسين النطار، وعبدالله با، وتعادل أبها عن طريق لامين نداو ” هدفين “. بهذه النتيجة، رفع الفيصلي رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الخامس عشر، وأبها 30 نقطة بالمركز التاسع.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) February 18, 2025