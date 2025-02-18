في الجولة الأخيرة خليجياً.. الاتفاق يواجه القادسية الكويتي بالدمام

الدمام-البلاد

يستضيف فريق الاتفاق مساء اليوم الثلاثاء فريق القادسية الكويتي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج للأندية الأبطال؛ وذلك على ملعب إيجو بنادي الاتفاق بالدمام الساعة 8 مساء.

يدخل الاتفاق اللقاء متصدراً المجموعة برصيد 12 نقطة، وكان اول المتأهلين لدور نصف النهائي، فيما يدخل فريق القادسية المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وليس امامه سوى الفوز لحسم التأهل في ظل الصراع على البطاقة الثانية مع الرفاع البحريني صاحب المركز الثالث، الذي سيواجه العربي القطري في نفس الوقت.

هذا وكان الاتفاق قد كسب لقاء الذهاب في الكويت 1/2 ومن المتوقع أن يدخل الوطني سعد الشهري بتشكيل غير التشكيل الذي واجه فيه الرفاع البحرين الأسبوع الماضي، الذي خسره الاتفاق في البحرين.

وكان فريق الاتفاق قد اختتم مساء امس الاثنين استعداده للقاء؛ حيث شهدت الحصة التدريبية التي جرت على فترتين اجتماعًا فنيًا، أعقبه تدريبات لياقية وتكتيكية، قبل أن يُختتم المران بمناورة كروية بين اللاعبين. وقد شارك المدافع الأسكتلندي جاك هيندري، في تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.