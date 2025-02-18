الرياضة

شاهد| الهلال يتغلب على الوصل ويتصدر النخبة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1446 هـ      18 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الهلال فوزًا سهلًا على مضيفه الوصل الإماراتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

افتتح البرازيلي ماركوس ليناردو  التسجيل للهلال في الدقيقة 14 من عمر المباراة، ومع بداية الشوط الثاني، نجح سالم الدوسري في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة 49، بعد لمسة  رائعة من عبدالله الحمدان.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 22 في صدارة ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة؛ حيث حقق الهلال 7 انتصارات وتعادل وحيد، بينما جاء الوصل في المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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