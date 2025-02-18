شاهد| الهلال يتغلب على الوصل ويتصدر النخبة الآسيوية

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الهلال فوزًا سهلًا على مضيفه الوصل الإماراتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
افتتح البرازيلي ماركوس ليناردو التسجيل للهلال في الدقيقة 14 من عمر المباراة، ومع بداية الشوط الثاني، نجح سالم الدوسري في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة 49، بعد لمسة رائعة من عبدالله الحمدان.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 22 في صدارة ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة؛ حيث حقق الهلال 7 انتصارات وتعادل وحيد، بينما جاء الوصل في المركز الخامس برصيد 11 نقطة.
هدف |
الهلال يتقدم 1 – 0 على الوصل عبر ماركس ليوناردو في الدقيقة 13#الوصل_الهلال#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/NsaWDJdxEo
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 18, 2025
هدف |
الهلال يتقدم 2 – 0 على الوصل عبر سالم الدوسري في الدقيقة 49#الوصل_الهلال #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/le4u8c4aHU
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 18, 2025