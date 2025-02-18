رونالدو: السعودية تُطور استثماراتها الرياضية.. وروشن سيكون الأقوى

البلاد- جدة
أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق الكرة بنادي النصر، على إعجابه الشدبد بتطوير المملكة العربية السعودية استثماراتها الرياضة خلال الفترة الماضية.
وقال رونالدو عبر قناته الخاصة في “يوتيوب” : “السعودية تعمل على تطوير وتعزيز الفرق من خلال الاستثمار في اللاعبين الصغار والبنية التحتية”.
وأوضح: “التطوير يشمل تحسين الأكاديميات والمدارس الرياضية لجذب مزيد من المواهب الشابة”.
واستطرد تصريحاته مؤكدًا أن اللاعب السعودي يمتلك جودة عالية كبيرة في عالم كرة القدم.
وأضاف: “عندما قدمت إلى السعودية لم أكن أتوقع هذا التحول والتطور السريع، ولا زلت عند رأيي أن الدوري السعودي سيكون ضمن الأقوى عالميًا في المستقبل القريب”.
وختم رونالدو حديثه مؤكدًا أنه يعيش أيامًا سعيدة في السعودية ويتنقل مع أسرته ويخوض العديد من النشاطات العائلية هنا.