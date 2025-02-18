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رونالدو: السعودية تُطور استثماراتها الرياضية.. وروشن سيكون الأقوى
الرياضة

رونالدو: السعودية تُطور استثماراتها الرياضية.. وروشن سيكون الأقوى

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1446 هـ      18 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق الكرة بنادي النصر، على إعجابه الشدبد بتطوير المملكة العربية السعودية استثماراتها الرياضة خلال الفترة الماضية.

وقال رونالدو عبر قناته الخاصة في “يوتيوب” : “السعودية تعمل على تطوير وتعزيز الفرق من خلال الاستثمار في اللاعبين الصغار والبنية التحتية”.

وأوضح: “التطوير يشمل تحسين الأكاديميات والمدارس الرياضية لجذب مزيد من المواهب الشابة”.

واستطرد تصريحاته مؤكدًا أن اللاعب السعودي يمتلك جودة عالية كبيرة في عالم كرة القدم.

وأضاف: “عندما قدمت إلى السعودية لم أكن أتوقع هذا التحول والتطور السريع، ولا زلت عند رأيي أن الدوري السعودي سيكون ضمن الأقوى عالميًا في المستقبل القريب”.

وختم رونالدو حديثه مؤكدًا أنه يعيش أيامًا سعيدة في السعودية ويتنقل مع أسرته ويخوض العديد من النشاطات العائلية هنا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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