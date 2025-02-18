الرياضة

دوران يفوز بجائزة هدف الجولة 20 في روشن

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1446 هـ      18 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حصل الكولومبي جون دوران، مهاجم النصر، على جائزة هدف الجولة 20 من دوري روشن السعودي؛ بعد منافسة جمعته بكل من: جوليان كينونيس لاعب القادسية، وسفيان بن دبكة لاعب الفتح.

وكان دوران قد سجل ثنائية لمصلحة النصر في مرمى الأهلي بمنافسات الجولة 20 من دوري روشن بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الإنماء”.

وانضم دوران لصفوف النصر قادمًا من استون فيلا الإنجليزي في موسم الانتقالات الشتوية المنقضية.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري روشن برصيد 44 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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