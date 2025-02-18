الرياضة دوران يفوز بجائزة هدف الجولة 20 في روشن

البلاد- جدة حصل الكولومبي جون دوران، مهاجم النصر، على جائزة هدف الجولة 20 من دوري روشن السعودي؛ بعد منافسة جمعته بكل من: جوليان كينونيس لاعب القادسية، وسفيان بن دبكة لاعب الفتح. وكان دوران قد سجل ثنائية لمصلحة النصر في مرمى الأهلي بمنافسات الجولة 20 من دوري روشن بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الإنماء”. وانضم دوران لصفوف النصر قادمًا من استون فيلا الإنجليزي في موسم الانتقالات الشتوية المنقضية. ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري روشن برصيد 44 نقطة.