جدة تستضيف الأدوار الإقصائية لـ”نخبة آسيا”

البلاد- جدة أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، استضافة مدينة جدة لمباريات الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025.

وستقام مباريات الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام التجمع في مدينة جدة، خلال الفترة من 25 أبريل حتى 3 مايو المقبل. وستشهد محافظة جدة إقامة مباريات الأدوار النهائية من البطولة الآسيوية على ملعبين؛ هما ملعب” الإنماء” في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية. وكان الهلال والأهلي والنصر قد حجزوا مقاعدهم في دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا مبكرًا، بعدما احتلوا المراكز الأولى في مجموعة الغرب. وسيلعب الهلال في دور الـ 16 أمام باختاكور الأوزبكي، بينما سيواجه الأهلي نظيره الريان القطري، وسيصطدم النصر بمنافسه الاستقلال الإيراني. ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ 16 في الفترة من 3 إلى 12 مارس المقبل.