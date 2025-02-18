تركي آل الشيخ: 20 مليون زائر في موسم الرياض الخامس

الرياض : البلاد

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن بلوغ عدد زوار النسخة الخامسة من “موسم الرياض”20 مليون زائر، لأول مرة في تاريخه منذ انطلاقته في2019، مما يعكس الإقبال غير المسبوق على فعاليات الموسم التنوع الفريد الذي يقدمه.

ويحظى الموسم بسمعة مميزة تجعل مناطقه محطة أساسية لزوار الرياض من داخل المملكة وخارجها، حيث يواصل استقطاب الزوار بكثافة عالية، فتشهد مناطقه المختلفة حضورًا كثيفًا، خاصة في “بوليفارد وورلد”،و”بوليفارد سيتي”، و”بوليفارد رن واي”، التي تتيح تجارب ترفيهية استثنائية تشمل العروض الفنية والموسيقية، وأحدث الألعاب العالمية، إلى جانب المطاعم والمقاهي التي تقدم أرقى المأكولات من مختلف الثقافات.

وأسهمت الأجواء الشتوية المعتدلة والعطل الرسمية في تعزيز إقبال الجماهير على مناطق الموسم المتنوعة، حيث استقطبت “ديونز أوف أريبيا” عشاق المغامرات والتخييم.

كما لاقى “معرض كريستيان ديور: مُصمم الأحلام”، المقام في المتحف الوطني السعودي، اهتمامًا واسعًا من محبي الأزياء والفنون, أما منطقة “ذا جروفز”، فقد جذبت الزوار بأجوائها الفريدة ومطاعمها العالمية والعروض الموسيقية الحية، مما يعكس تنوع الخيارات التي يوفرها الموسم.

كما تشهد الفعاليات الكبرى، مثل نزالات الملاكمة والفنون القتالية ومنافسات البادل البادل وغيرها إقبالًا لافتًا، إلى جانب الحفلات الفنية التي تستضيف نخبة من النجوم المميزين والجماهيريين.

ويؤكد تخطي الموسم حاجز 20 مليون زائر على مكانته بوصفه أحد أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم، مع استمرار تقديم تجارب جديدة ومبتكرة تعزز مكانة الرياض وجهةً عالميةً للترفيه.