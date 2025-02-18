الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة تُطلق خريطة “اكتشف مكة”

مكة المكرمة : البلاد

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في مكتب إدارة الوجهة، خريطة “اكتشف مكة”، التي تسلط الضوء على أبرز المواقع التاريخية والثقافية والإثرائية والترفيهية والتجارية في المدينة، مع تقديم معلومات مختصرة تسهّل للزوار والمقيمين التعرف على هذه المعالم والوصول إليها بسهولة.

ويأتي إطلاق هذه الخريطة في سياق إستراتيجية المواقع التاريخية والإثرائية التي تتبناها الهيئة، التي تستهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسة: استدامة المواقع التاريخية والإثرائية، وزيادة التفاعل الاجتماعي، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن تطوير الخريطة يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق الاستدامة للمواقع التاريخية والإثرائية، وتعزيز تفاعل الزوار مع هذه المعالم، وإتاحة الفرصة للاستفادة منها كوجهات معرفية وثقافية وسياحية.

كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على تقديم تجارب متنوعة ذات قيمة مضافة، مع مراعاة خصوصية مكة المكرمة؛ لضمان إثراء تجربة الزوار وتحسين جودة الحياة لسكان مدينة مكة المكرمة.

وبين أن مكتب إدارة الوجهة قد أصدر نسخة إلكترونية تفاعلية من الخريطة يمكن الوصول إليها عبر صفحة “اكتشف مكة” في الموقع الرسمي للهيئة الملكية، لتوفير تجربة رقمية متقدمة تمكّن الزوار من تصفح المواقع بسهولة، والاستفادة من بيانات محدثة تسهم في تحسين رحلتهم داخل العاصمة المقدسة.

وتواصل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تنفيذ خططها التطويرية وفق رؤية شاملة تعزز من كفاءة البنية التحتية، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لترسيخ مكانة مكة المكرمة نموذجًا عالميًا في قطاع الضيافة وتجربة الضيف.