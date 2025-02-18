السعودية وعُمان تعززان التجارة والاستثمار

البلاد – الرياض

تعزيزا للتعاون في قطاع الأعمال ، يُنظّم اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة عُمان بالعاصمة العُمانية مسقط اليوم الأربعاء ، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي العُماني المشترك بمشاركة وفدٍ يضم (75) من أصحاب الأعمال السعوديين وممثلي الجهات الحكومية ، وستتضمن أجندة الملتقى عقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك، ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات وزيارات ميدانية، لبعض المناطق الاقتصادية والسياحية بسلطنة عُمان.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي العُماني ناصر الهاجري، أن التجارة البينية بين المملكة وسلطنة عُمان تُشكِّل سوقًا اقتصاديًا كبيرًا أمام القطاع الخاص، لافتا إلى أن الملتقى سيسلط الضوء على فرص الاستثمار في المملكة وسلطنة عُمان، وسبل رفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عُمان بلغ 36.8 مليار ريال عام 2023، منها 22.5 مليار ريال صادرات سعودية.