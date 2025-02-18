السعودية تعزز مؤشرات حقوق الإنسان

البلاد – الرياض

شهدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة ومركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بالرياض؛ تهدف إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم جهود حماية حقوق الإنسان في المملكة عبر العديد من الأدوات؛ مثل البحوث والدراسات وقياس استطلاع الرأي وبناء المؤشرات حول حقوق الإنسان.

وتضمنت المذكرة التي وقعها وكيل الهيئة للحوكمة والتخطيط عبدالله بن أحمد الغانم، ونائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري إبراهيم بن زايد العاصمي، تقديم مبادرة مشتركة لنقل المعرفة إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الوطنية، فيما يخص الحصول على الصفة الاستشارية والمشاركات الخارجية؛ بما يبرز دور المجتمع المدني السعودي في المحافل الخارجية، بالإضافة إلى تقديم خدمات بحثية؛ كقياس استطلاع الرأي والدراسات وبناء المؤشرات، وتقديم حقائب تدريبية تخدم جهود واختصاصات الطرفين. تأتي المذكرة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى التعاون مع مختلف الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان؛ بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها، وفقًا لما نص عليه تنظيمها.