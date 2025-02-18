الاتفاق يتعادل مع القادسية الكويتي في “أبطال الخليج”

البلاد- جدة تعادل فريق الاتفاق أمام ضيفه القادسية الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال الخليج للأندية.

وفي الدقيقة 36 أهدر بدر المطوع ركلة جزاء لصالح القادسية، لكن اللاعب محمد صوله تابع الكرة وسجل الهدف الأول للفريق. وفي الدقيقة 51، أهدر عبدالله رديف ركلة جزاء كانت قد احتسبت لفريق الاتفاق. وتمكن اللاعب جراي من تسجيل هدف التعادل لفريق الاتفاق في الدقيقة 55. بتلك النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة وكان قد حسم تأهله إلى نصف النهائي في وقت سابق، بينما وصل القادسية إلى 9 نقاط في المركز الثاني.