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الاتفاق يتعادل مع القادسية الكويتي في “أبطال الخليج”
الرياضة

الاتفاق يتعادل مع القادسية الكويتي في “أبطال الخليج”

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1446 هـ      18 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تعادل فريق الاتفاق أمام ضيفه القادسية الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال الخليج للأندية.

وفي الدقيقة 36 أهدر بدر المطوع ركلة جزاء لصالح القادسية، لكن اللاعب محمد صوله تابع الكرة وسجل الهدف الأول للفريق.

وفي الدقيقة 51، أهدر عبدالله رديف ركلة جزاء كانت قد احتسبت لفريق الاتفاق. وتمكن اللاعب جراي من تسجيل هدف التعادل لفريق الاتفاق في الدقيقة 55.

بتلك النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة وكان قد حسم تأهله إلى نصف النهائي في وقت سابق، بينما وصل القادسية إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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