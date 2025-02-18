الأمير سعود بن جلوي يُدشّن فعاليات “يوم المهنة الخامس” بجامعة جدة

جدة : البلاد

دَشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, اليوم، فعاليات “يوم المهنة الخامس 2025” الذي تنظمه جامعة جدة، بحضور معالي رئيس الجامعة المكلَّف الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ويستمر يومين، وذلك بمركز المؤتمرات بالجامعة.

وفور وصول سموه شاهد والحضور عرضًا مرئيًا استعرض إنجازات الجامعة في توظيف الطلاب، بعد ذلك تجوّل سموّه في المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 50 شركة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص يمثلون عدة مجالات مختلفة منها قطاع المال، واللوجستيات، والتقنية والعلوم وغيرها من القطاعات.

وفي الختام كرّم سمو محافظ جدة الجهات الراعية.

يُذكر أن “يوم المهنة” يهدف إلى دعم توظيف الخريجين وتوفير فرص التدريب الميداني التعاوني للطلاب، فضلًا عن توثيق العلاقة بين الجامعة وخريجيها، وتعريف قطاع الأعمال بالبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، كما سيتم خلال يوم المهنة تقديم مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية المجانية؛ لتمكين الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، وتوفير استشارات مجانية مهنية للخريجين في عدة مجالات.