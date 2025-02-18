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الألماني “دانيال سيبيرت” يقود كلاسيكو الاتحاد والهلال
الرياضة

الألماني “دانيال سيبيرت” يقود كلاسيكو الاتحاد والهلال

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1446 هـ      18 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت قناة SSC اليوم الثلاثاء، أن الحكم الدولي الألماني “دانيال سيبيرت” سيقود الكلاسيكو الكبير بين الاتحاد والهلال في قمة دوري روشن للمحترفين السبت المقبل.

وذكرت قناة SSC أنها علمت بأن الحكم الدولي الألماني دانيال سيبيرت “40 عامًا” سيقود مباراة الاتحاد والهلال، ضمن الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين.

وأدار الحكم قبل أيام مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ في قمة الدوري الألماني، ويعد من أهم حكام القارة الأوروبية وهو حكم دوري منذ 2015.

وشارك “سيبيرت” في إدارة مباريات ببطولة يورو 2024، كما قاد مباراتين في كأس العالم 2022، فيما أدار 11 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم حتى الآن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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