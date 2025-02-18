أمير الشرقية ونائبه يستقبلان الفائز بجائزة [ شلفا ) ولي العهد

الدمام- البلاد

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء مشبب بن فياض الحراجين، بمناسبة فوزه بجائزة “شلفا” ولي العهد ضمن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته التاسعة.

وهنّأ سمو أمير المنطقة الشرقية الحراجين على هذا الإنجاز، مؤكداً سموه أهمية المحافظة على الموروث الثقافي وتعزيزه للأجيال القادمة، مشيرًا إلى المكانة البارزة التي تحظى بها الإبل في تاريخ المملكة وهويتها الوطنية.

كما استقبل الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء مشبب بن فياض الحراجين، بمناسبة فوزه بجائزة “شلفا “ولي العهد ضمن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته التاسعة.

وهنّأ سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الحراجين على هذا الفوز، متمنياً له كل التوفيق.