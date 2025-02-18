الرياضة

أمير الشرقية ونائبه يستقبلان الفائز بجائزة [ شلفا ) ولي العهد

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1446 هـ      18 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- البلاد
استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء مشبب بن فياض الحراجين، بمناسبة فوزه بجائزة “شلفا” ولي العهد ضمن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته التاسعة.
وهنّأ سمو أمير المنطقة الشرقية الحراجين على هذا الإنجاز، مؤكداً سموه أهمية المحافظة على الموروث الثقافي وتعزيزه للأجيال القادمة، مشيرًا إلى المكانة البارزة التي تحظى بها الإبل في تاريخ المملكة وهويتها الوطنية.

كما استقبل الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء مشبب بن فياض الحراجين، بمناسبة فوزه بجائزة “شلفا “ولي العهد ضمن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته التاسعة.
وهنّأ سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الحراجين على هذا الفوز، متمنياً له كل التوفيق.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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