المحليات

أمير الجوف يؤكد على الالتزام البيئي

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1446 هـ      18 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – سكاكا
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أهمية تكامل العمل مع الجهات ذات العلاقة للنهوض بالقطاع البيئي، وتحقيق الحماية للبيئة واستدامتها؛ بما يخدم المنطقة، مشيدًا بما حققته المملكة من النهوض في القطاع البيئي، والحفاظ على الثروات والمكتسبات الطبيعية؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله- للوصول إلى مستويات متقدمة في التوازن بين منظومة التنمية الشاملة، التي تعيشها المملكة وحماية البيئة.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس، المدير التنفيذي للأداء البيئي بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس عبدالعزيز بن محمد السفياني، وعددًا من منسوبي المركز، حيث اطلع سموه على ما يقدمه المركز من خدمات لرفع الالتزام البيئي وحماية الأوساط البيئية للمنطقة، كما استمع لشرح مفصل عن تلك الخدمات إلى جانب استعراض المبادرات والتقنيات المبتكرة؛ للحفاظ على بيئة مستدامة.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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