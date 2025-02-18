أمير الجوف يؤكد على الالتزام البيئي

البلاد – سكاكا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أهمية تكامل العمل مع الجهات ذات العلاقة للنهوض بالقطاع البيئي، وتحقيق الحماية للبيئة واستدامتها؛ بما يخدم المنطقة، مشيدًا بما حققته المملكة من النهوض في القطاع البيئي، والحفاظ على الثروات والمكتسبات الطبيعية؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله- للوصول إلى مستويات متقدمة في التوازن بين منظومة التنمية الشاملة، التي تعيشها المملكة وحماية البيئة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس، المدير التنفيذي للأداء البيئي بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس عبدالعزيز بن محمد السفياني، وعددًا من منسوبي المركز، حيث اطلع سموه على ما يقدمه المركز من خدمات لرفع الالتزام البيئي وحماية الأوساط البيئية للمنطقة، كما استمع لشرح مفصل عن تلك الخدمات إلى جانب استعراض المبادرات والتقنيات المبتكرة؛ للحفاظ على بيئة مستدامة.