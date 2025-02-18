أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الخميس المقبل

الرياض : البلاد

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والمويه، ورنية، وخرمة، وتربة، والعاصمة المقدسة، وبحرة، والجموم، والكامل، والليث، والقنفذة، وجدة، ورابغ، وخليص، كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل الرياض العاصمة، والدرعية، وضرما، والمزاحمية، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، وشقراء، والغاط، والزلفي، والمجمعة، ورماح، والرين، وثادق، وحريملاء، والخرج، والدلم، والحريق، وحوطة بني تميم، ومرات.

وأشارت المديرية، إلى أن مناطق الشرقية، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل مناطق الجوف، والمدينة المنورة، والباحة.