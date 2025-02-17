الإقتصاد

2 % معدل التضخم في المملكة

صحيفة البلادaccess_time19 / شعبان / 1446 هـ      17 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة نسبة 2.0% خلال شهر يناير 2025 ، ليعد بذلك ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.
وطبقا للهيئة العامة للإحصاء ، سجلت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل انخفاضًا بنسبة 2.4%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4%. وكانت الميزانية العامة للمملكة للعام الحالي 2025 ، قدرت متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) عند 1.9% ، فيما بلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك 1.7% لعام 2024، مقارنة بالمتوسط السنوي للعام 2023 والبالغ 2.3%. يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك ، يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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