2 % معدل التضخم في المملكة

البلاد – الرياض

بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة نسبة 2.0% خلال شهر يناير 2025 ، ليعد بذلك ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.

وطبقا للهيئة العامة للإحصاء ، سجلت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل انخفاضًا بنسبة 2.4%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4%. وكانت الميزانية العامة للمملكة للعام الحالي 2025 ، قدرت متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) عند 1.9% ، فيما بلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك 1.7% لعام 2024، مقارنة بالمتوسط السنوي للعام 2023 والبالغ 2.3%. يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك ، يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.