هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»

البلاد – الرياض

تُشارك الهيئة العامة للعقار في معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2025″، الذي يقام في اليوم الإثنين ولمدة أربعة أيام بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض ، بمشاركة واسعة لكبرى الشركات العقارية والمطوِّرين الذين سيستعرضون أحدث المنتجات والخدمات العقارية الهادفة لتلبية احتياجات وتطلُّعات الأسر السعودية لتملّك المساكن، إضافةً إلى الوسطاء والمسوقين العقاريين، والجهات التمويلية والمستثمرين.

وتأتي مشاركة الهيئة في معرض “ريستاتكس”، ضمن دورها في رفع الوعي العقاري وترسيخ مبادئ الشفافية وتحفيز الاستثمارات النوعية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب مع العاملين بالقطاع، وجعل المجتمع شريكًا في ابتكار الحلول التقنية في القطاع العقاري للارتقاء بالخدمات والمنتجات التي تعزز من تنافسية السوق العقاري السعودي، والمضي نحو آفاق مستقبلية لبناء مدن عصرية وحضرية ملتزمة بمبادئ التنمية المستدامة وجودة الحياة.

وتستعرض الهيئة منظومة التشريعات العقارية التي تشمل نظام ولائحة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، إضافةً إلى التعريف بحقوق المتعاملين بالقطاع، وبخدمات الأنشطة التي تأتي تحت تنظيم الهيئة كبرنامج إيجار، وبرنامج فرز الوحدات العقارية، وبرنامج ملاّك، والمعهد العقاري السعودي، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، والسجل العقاري، ومركز خدمة الشركاء.