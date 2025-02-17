نائب أمير الشرقية يدشن ميدان السيف الأجرب وميدان الحقيل بالدمام

الدمآم-البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص لتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية تماشياً مع رؤية السعودية ٢٠٣٠م.

جاء ذلك خلال تدشين سموه بديوان الإمارة الأحد مشروعي ميدان السيف الأجرب، وميدان الحقيل بالدمام بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، حيث أقام المشروعان القطاع الخاص تجسيداً للمشاركة المجتمعية وبإشراف أمانة المنطقة الشرقية وضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري بمدينة الدمام .

وقال سموه ” هذه المشاريع التي تم تدشينها سوف تسهم بإذن الله في تحسين المشهد الحضري والصورة البصرية على مستوى المنطقة، فضلاً عن إتاحة الفرص لرجال الأعمال والقطاع الخاص للمشاركة في التنمية الحضرية للمنطقة”.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية أن ميدان السيف الأجرب أحد المشاريع التي تم إطلاقها بالتزامن مع يوم التأسيس، لافتاً بأن الميدان يعد معلمًا بارزًا يعكس الهوية التاريخية للمملكة، وضمن الجهود المستمرة لتعزيز الإرث الوطني وتحسين جودة الحياة، كما أن المشروع يأتي ضمن جهود الأمانة لتطوير المرافق العامة وتحسين البيئة الحضرية في المنطقة .

وأضاف الجبير “بأن الميدان صُمم بأسلوب معماري عريق يهدف إلى أن يكون رمزًا وطنيًا بترسيخ فكرة السيف الأجرب ، حيث تم بلورة فكرة تصميم الميدان على مساحة (6000) متر من قبل مهندسيين سعوديين ، وقد شمل تصميمه عدة عناصر مميزة، أبرزها: خريطة المملكة المضيئة يتوسطها السيف كرمزية للمجسم والميدان، مما يعكس الوحدة والتراث الوطني.

وبين المهندس الجبير “بأن مشروع ميدان الحقيل يعد إضافة نوعية لمعالم مدينة الدمام حيث يجمع بين الطابع الثقافي والتصاميم العصرية مما يسهم في تعزيز مكانة المدينة كوجهة حضرية متألقة تعكس تطور المملكة واهتمامها بالموروث الثقافي والبيئة الجمالية” ، مشيراً إلى أنه يقع عند تقاطع طريق الخليج مع الشارع العاشر ، وتبلغ مساحة الميدان الإجمالية ( 6,900 ) متر مربع؛ ما يجعله أحد المعالم البارزة في المنطقة حيث صُمم بعناية ليعكس مزيجًا بين التراث والتطور الحضري ويمثل الميدان رؤية مبتكرة تمزج بين التراث والأصالة من جهة والتصاميم الحديثة من جهة أخرى ليعكس تاريخ وثقافة المنطقة الساحلية.