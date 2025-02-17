موجز اقتصادي

“اشتر الجودة”

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حملتها التوعوية “اشتر الجودة” بهدف توعية المستهلكين بأهمية اقتناء المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية، والتحقق من صلاحيتها عبر تطبيق “تأكد”، وذلك لضمان الحصول على منتجات عالية الكفاءة.

وأكدت الهيئة أن اختيار المنتجات الحاصلة على علامة الجودة يمنح المستهلك أقصى درجات الكفاءة والأمان.

تطوير عقاري

وقّعت شركة “NHC” مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تعزيز التعاون في مختلف المبادرات لتأمين سلاسل الإمداد في القطاع العقاري، وتهدف هذه الشراكة إلى دعم تنمية وتطوير القطاع العقاري من خلال عدة محاور إستراتيجية، تشمل تعزيز مبادئ وممارسات هندسة القيمة لدعم استخدام القدرات والمواد المحلية، وتفعيل الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوطين صناعات منتجات البناء.

54 مزادًا

يقيم مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” 54 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني؛ لتصفية وبيع 538 من الأصول من العقارات والساعات والآلات، وذلك في 12 منطقة بالمملكة خلال الفترة من 15 – 27 فبراير الحالي. وبيَّن “إنفاذ” أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، والاطلاع على الأصول بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني.