ملك الأردن لوفد الكونجرس: نرفض التهجير.. المفتي العام: نعتز بموقف السعودية الثابت من القضية الفلسطينية

البلاد – جدة

أكد سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن مواقف السعودية الدولية تظل راسخة في ذاكرة الشعوب، لا سيما موقفها الثابت والمشرف- الذي يدعو للاعتزاز- من القضية الفلسطينية، المؤكد على حق الشعب الفلسطيني في العيش داخل دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد خلال ترؤسه هيئة كبار العلماء في دورتها السادسة والتسعين بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في مدينة الرياض، بخدمة المملكة للإسلام والمسلمين.

من جهته، جدد ملك الأردن عبدالله الثاني التأكيد على رفض بلاده لأية محاولات لضم الأراضي، وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، داعيًا إلى ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية.

وشدد خلال لقائه أمس (الأحد) وفدًا من الكونغرس الأمريكي برئاسة عضو مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بلومنتال، على أن تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين؛ هو السبيل الوحيد؛ لضمان أمن الإقليم واستقراره، لافتًا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود السلام، مؤكدًا على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.