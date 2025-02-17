مصممة ومصنعة بالكامل في المملكة.. «SAMI» تعرض أحدث ابتكاراتها في «آيدكس 2025»

البلاد – الرياض

تشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي “آيدكس 2025” الذي ينطلق اليوم الاثنين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك ضمن الجناح السعودي بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية ، ويضم أبرز الجهات الحكومية، والشركات السعودية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

وتستعرض الشركة خلال مشاركتها في المعرض، أحدث منتجاتها في القطاعات المختلفة، تتضم-ن القدرات المعروضة الرئيسة للشركة مجموعة من المنتجات المتطورة، حيث سيقوم قطاع الأنظمة الأرضية، بعرض (عربة SAMI) التكتيكية الخفيفة الجديدة، التي تتضمن مواصفات حديثة ومطورة، بالإضافة إلى برج رؤية القتالي غير المأهول، وكلاهما منتجات مصممة ومصنعة بالكامل في المملكة العربية السعودية.

كما ستقدم (SAMI للإلكترونيات المتقدمة) ابتكاراتها في أنظمة القيادة، والتحكم، والاتصالات، والسيطرة، بالإضافة إلى أنظمة ومنتجات أخرى، وذلك انطلاقًا من موقعها باعتبارها الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن في المملكة.

وتعكس مشاركة الشركة في معرض آيدكس 2025، التزامها بدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثل في توطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة. كما ستسلط الضوء على النمو والتحول الملحوظ في قطاع الدفاع في المملكة، وتعزيز الابتكار، وتمكين الكوادر الوطنية، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية.