“مجموعة روشن” تطرح أكثر من 400 وحدة سكنية في مجتمع “سدرة” بالرياض

الرياض : البلاد

طرحت “مجموعة روشن”مبيعات مجموعة جديدة من 403 وحدات سكنية في مجتمع “سدرة” الواقع شمال الرياض.

وتضم المجموعة الجديدة مسارات للمشي ومرافق متكاملة أخرى، ومنها المساجد والمدارس ومراكز الرعاية الصحية، ومراكز التسوق، وبإطلالة على الوادي والمساحات الخضراء المحيطة.

وصُممت هذه المجموعة من الوحدات بحيث تتناغم مع البيئة المحيطة بها، وتتكامل المرافق والأماكن العامة مع الميزات والعناصر الطبيعية للموقع، لتدمج الطبيعة في قلب المجتمع، وتُجسّد مزيجًا يجمع سمات الحياة العصرية المتكاملة ومفاهيم التصميم المستدامة.

وتحرص “مجموعة روشن”، من خلال مشاريعها السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات، على المساهمة في الارتقاء بجودة الحياة في المملكة العربية السعودية؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، إلى جانب تعزيز التنمية الحضرية المستدامة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية، في إطار مساعيها لرفع نسبة التملك بين المواطنين في المملكة، وتنويع الاقتصاد المحلي.