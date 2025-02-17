الرياضة

في ” يلو”.. البكيرية يُعمق جراح العين وتعادل الزلفي والجبلين

صحيفة البلادaccess_time19 / شعبان / 1446 هـ      17 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
عمق فريق البكيرية من جراح ضيفه العين بخمسة أهداف نظيفة، في افتتاح منافسات الجولة 22 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

انتهي الشوط الأول بتقدم البكيرية بهدفين، عبر عبدالعزيز الشريد وهشام فايق، وفي الشوط الثاني أضاف عبدالعزيز الشريد الهدف الثالث لفريقه والهدف الثاني له، وأضاف الهدف الرابع لوفانور هنريكي، والهدف الخامس مشاري الخليفة.

هذل الفوز، رفع رصيد البكيرية إلى النقطة 30 محتلاً المركز الثامن، وتجمد رصيد العين عند 19 نقطة في المركز قبل الأخير .


وتعادل فريقا الزلفي والجبلين سلبيًا، في المواجهة التي احتضنها ملعب الزلفي.

وشهدت المباراة طرد لاعب الزلفي دييغو. بهذه النتيجة رفع الزلفي رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الثاني عشر ،

والجبلين إلى 34 نقطة بالمركز الخامس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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