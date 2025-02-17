في آخر أيام العزاء.. أسرة آل زيدان تتلقى التعازي في صباح

البلاد – خالد بن مرضاح

تلقت أسرة آل زيدان وآل علي رضا، التعازي والمواساة، في آخر أيام العزاء، في وفاة صباح أحمد زيدان -رحمها الله، حرم عباس بن محمود أكبر علي رضا، والتي انتقلت إلى رحمة الله صباح يوم الخميس الماضي.

وقد توافد عدد من المعزين لمقر العزاء، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

حيث كان عزاء الفقيدة في منزل عبدالعزيز زيدان، بشارع عبدالله بن جلوي بحي الروضة للرجال، وللسيدات في منزل فاطمة زيدان، بشارع النعمان بن مرة، بحي الشاطئ3.

” إنا لله وإنا إليه راجعون ” .