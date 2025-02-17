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في آخر أيام العزاء.. أسرة آل زيدان تتلقى التعازي في صباح

صحيفة البلادaccess_time19 / شعبان / 1446 هـ      17 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – خالد بن مرضاح

تلقت أسرة آل زيدان وآل علي رضا، التعازي والمواساة، في آخر أيام العزاء، في وفاة صباح أحمد زيدان -رحمها الله، حرم عباس بن محمود أكبر علي رضا، والتي انتقلت إلى رحمة الله صباح يوم الخميس الماضي.

وقد توافد عدد من المعزين لمقر العزاء، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

حيث كان عزاء الفقيدة في منزل عبدالعزيز زيدان، بشارع عبدالله بن جلوي بحي الروضة للرجال، وللسيدات في منزل فاطمة زيدان، بشارع النعمان بن مرة، بحي الشاطئ3.

” إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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