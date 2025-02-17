صافرة كويتية تضبط مباراة الهلال والوصل

الرياضةصافرة كويتية تضبط مباراة الهلال والوصل صحيفة البلادaccess_time19 / شعبان / 1446 هـ 17 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الهلال والوصل الإماراتي لطاقم تحكيم كويتي دولي بقيادة أحمد العلي. ويدير مباراة الهلال والوصل أحمد العلي “حكم ساحة” ويعاونه كل من عبدالله العنزي وأحمد عباس، وسعود السمحان حكمًا رابعًا، وعلى تقنية الفار عبدالله الكندري ويعاونه عبدالله عرب. ويحل الهلال ضيفًا على الوصل في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا “مجموعة الغرب”. وضمن كل من الهلال والوصل بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الجارية.