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صافرة كويتية تضبط مباراة الهلال والوصل
الرياضة

صافرة كويتية تضبط مباراة الهلال والوصل

صحيفة البلادaccess_time19 / شعبان / 1446 هـ      17 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الهلال والوصل الإماراتي لطاقم تحكيم كويتي دولي بقيادة أحمد العلي.

ويدير مباراة الهلال والوصل أحمد العلي “حكم ساحة” ويعاونه كل من عبدالله العنزي وأحمد عباس، وسعود السمحان حكمًا رابعًا، وعلى تقنية الفار عبدالله الكندري ويعاونه عبدالله عرب.

ويحل الهلال ضيفًا على الوصل في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا “مجموعة الغرب”.

وضمن كل من الهلال والوصل بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الجارية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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