شراكة سعودية برازيلية لاستثمار أكثر من 150 مليون دولار في إنتاج وتصنيع منتجات الدواجن

الرياض : البلاد

رعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بمكتبه في مقر الوزارة اليوم، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية الأستاذ عمرو الدباغ، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية، بين شركة التنمية الغذائية، إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال الأغذية، وشركة فيبرا البرازيلية المتخصصة في إنتاج وتجهيز الدواجن، للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن ومنتجاتها، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.

وتسعى الاتفاقية إلى استثمار أكثر من (150) مليون دولار، بما في ذلك استثمار شركة فيبرا في أعمال المعالجة الإضافية لشركة التنمية الغذائية، لدعم توسيع قدرات المعالجة الإضافية باستخدام الدجاج الذي يتم تربيته محليًا، والاستثمار المشترك في عملية المعالجة الأولية للدواجن في البرازيل، للمساهمة في تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة، ودعم مكانتها في سلسلة توريد الدواجن العالمية.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من الاتفاقية تتضمن استثمار شركة فيبرا في أعمال المعالجة الإضافية لشركة التنمية الغذائية، مبينة أنه سيتم توجيه هذا الاستثمار، لبناء منشأة متخصصة؛ لتوسيع إنتاج الدواجن، ومعالجة منتجاتها، باستخدام الدجاج المحلي، فيما سيبحث الطرفان في المرحلة الثانية، إمكانية الاستحواذ على أصول منشأة برازيلية لمعالجة الدواجن الأولية.

وأبانت أن الاتفاقية تهدف إلى توسيع قدرات المعالجة لكل من الدواجن ولحوم الأبقار؛ مما يُسهم في تحسين كفاءة سلسلة التوريد، إضافة إلى ذلك ستعمل الاتفاقية على تعزيز الشراكات الدولية في قطاع الأغذية الزراعية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد الغذائية، ودعم جهود الأمن الغذائي، مع زيادة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن ومنتجاتها في المملكة.