شاهد| الأهلي يقسو على الغرافة برباعية.. ويتصدر النخبة الآسيوية

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
حقق فريق الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره الغرافة القطري برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب” الإنماء” في جدة، ضمن الجولة الختامية من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.
افتتح المهاجم الإسباني خوسيلو التسجيل لصالح الغرافة من ضربة جزاء، بعد مرور 6 دقائق فقط من البداية.
ورد إيفان توني مهاجم الأهلي بهدف التعادل في الدقيقة 21 من الشوط الأول، مستغلاً عرضية زميله رياض محرز أمام مرمى الخصم.
وفي الدقيقة 34، أضاف فيرمينو الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعد تمريرة رائعة من زميله روجر إيبانييز.
ثم عزز الجناح الأيسر جالينو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 44 من نفس الشوط، ثم اختتم المتألق رياض محرز، مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 59.
بهذا الفوز، تصدر الأهلي مجموعة الغرب، برصيد 22 نقطة، فيما خرج الغرافة رسميًا من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.
أهداف المباراة |
الغرافة 2 – 4 الأهلي السعودي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/UcTWwKZD2X
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 17, 2025