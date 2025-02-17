الرياضة

شاهد| الأهلي يقسو على الغرافة برباعية.. ويتصدر النخبة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time19 / شعبان / 1446 هـ      17 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- زياد القحطاني

حقق فريق الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره الغرافة القطري برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب” الإنماء” في جدة، ضمن الجولة الختامية من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.

افتتح المهاجم الإسباني خوسيلو التسجيل لصالح الغرافة من ضربة جزاء، بعد مرور 6 دقائق فقط من البداية.
ورد إيفان توني مهاجم الأهلي بهدف التعادل في الدقيقة 21 من الشوط الأول، مستغلاً عرضية زميله رياض محرز أمام مرمى الخصم.

وفي الدقيقة 34، أضاف فيرمينو الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعد تمريرة رائعة من زميله روجر إيبانييز.
ثم عزز الجناح الأيسر جالينو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 44 من نفس الشوط، ثم اختتم المتألق رياض محرز، مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 59.

بهذا الفوز، تصدر الأهلي مجموعة الغرب، برصيد 22 نقطة، فيما خرج الغرافة رسميًا من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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