“سدايا” تطلق معسكر المدن الذكية

الرياض : البلاد

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” اليوم بجامعة الملك سعود، معسكر المدن الذكية الذي يستهدف تمكين المشاركين من استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في تطوير المدن، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات، وتوظيفها في تطوير المدن الذكية، بما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الحضرية وتحسين جودة الحياة بالمملكة.

ويسعى المعسكر إلى تمكين الكوادر الوطنية في مجال تقنيات المدن الذكية عبر البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي بالاعتبارات الأخلاقية وأطر الحوكمة لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، ومواكبة أحدث الابتكارات في البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم التنمية الحضرية، حيث يتناول أساسيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، وتقنيات المدن الذكية، بما في ذلك الحوسبة السحابية، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبنية التحتية والخدمات الذكية، بالإضافة إلى تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستخدام أدوات Microsoft Power BI، وتصميم وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ويركز المعسكر على نقل معارف المشاركين إلى فهم أعمق للبيانات والذكاء الاصطناعي لتفعيلها في تطوير المدن الذكية، ويسهم في استكشاف تطبيقات هذه التقنيات فيها، مثل إدارة المرور وكفاءة الطاقة والسلامة العامة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لاكتساب خبرة عملية من خلال مشاريع تطبيقية ودراسات حالات واقعية، كما سيحصل المشاركون على شهادات احترافية معتمدة من مايكروسوفت.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود “سدايا” الرامية إلى تسخير البيانات والذكاء الاصطناعي في تطوير المدن الذكية، وتعزيز الابتكار التقني بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة.