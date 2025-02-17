ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية

البلاد -الرياض

تواصل المملكة ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الصناعات التعدينية، مستندة إلى استثمارات إستراتيجية، وكفاءات وطنية مؤهلة، ومنظومة صناعية متطورة ، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن منطقة الحدود الشمالية غنية بخامات معدنية نوعية، تشمل الفوسفات، والفحم، والدولوميت، والحجر الجيري، ورمل السيليكا، مبينًا أن القيمة التقديرية للموارد التعدينية في المنطقة تبلغ 4.6 تريليونات ريال ، وتضم 5 مواقع لاحتياطي خام الفوسفات و29 رخصة تعدينية سارية، تشمل 15 رخصة لمشاريع محاجر مواد البناء و14 رخصة استغلال.

وأشار إلى أن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية متنوّعة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 61 مصنعًا، وتتركّز في ثلاث مدن رئيسة بالمنطقة، هي عرعر وطريف ورفحاء، وتشمل القطاعات الصناعية مواد البناء والمنتجات الكيميائية.

في السياق ، تشهد مدينة “وعد الشمال” تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، تشمل مشروع معادن للفوسفات باستثمار 21 مليار ريال، بقدرة إنتاجية 3 ملايين طن سنويًا، وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات باستثمار 31 مليار ريال، لإنتاج 3 ملايين طن سنويًا، والمشروع الثالث (قيد التنفيذ) باستثمار 28 مليار ريال، مما يعزز دور المملكة كمركز عالمي لصناعة الفوسفات وقدرتها على تلبية الطلب العالمي.