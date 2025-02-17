الإقتصاد

ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية

صحيفة البلادaccess_time19 / شعبان / 1446 هـ      17 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد -الرياض
تواصل المملكة ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الصناعات التعدينية، مستندة إلى استثمارات إستراتيجية، وكفاءات وطنية مؤهلة، ومنظومة صناعية متطورة ، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن منطقة الحدود الشمالية غنية بخامات معدنية نوعية، تشمل الفوسفات، والفحم، والدولوميت، والحجر الجيري، ورمل السيليكا، مبينًا أن القيمة التقديرية للموارد التعدينية في المنطقة تبلغ 4.6 تريليونات ريال ، وتضم 5 مواقع لاحتياطي خام الفوسفات و29 رخصة تعدينية سارية، تشمل 15 رخصة لمشاريع محاجر مواد البناء و14 رخصة استغلال.
وأشار إلى أن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية متنوّعة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 61 مصنعًا، وتتركّز في ثلاث مدن رئيسة بالمنطقة، هي عرعر وطريف ورفحاء، وتشمل القطاعات الصناعية مواد البناء والمنتجات الكيميائية.
في السياق ، تشهد مدينة “وعد الشمال” تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، تشمل مشروع معادن للفوسفات باستثمار 21 مليار ريال، بقدرة إنتاجية 3 ملايين طن سنويًا، وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات باستثمار 31 مليار ريال، لإنتاج 3 ملايين طن سنويًا، والمشروع الثالث (قيد التنفيذ) باستثمار 28 مليار ريال، مما يعزز دور المملكة كمركز عالمي لصناعة الفوسفات وقدرتها على تلبية الطلب العالمي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *