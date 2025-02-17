الرياضة رقم قياسي جديد.. السراج أسرع سباح سعودي

الدمام-البلاد

سجل سبّاح أكاديمية مهد الرياضية زيد السراج رقماً قياسياً سعودياً جديداً في سباق 50 مترًا حرة لفئة العمومي ببطولة دبي المفتوحة للسباحة التي اختتمت امس بزمن 23.02 ثانية في مرحلة النهائيات. وتجاوز السباح ذو الـ 17 عاماً الرقم السابق 23.35 ثانية المسجل باسم السباح يوسف بوعريش كما حقق في مرحلة التصفيات في ذات السباق زمن 22.23 ثانية؛ إذ يعكس هذا الإنجاز التطور الكبير للسباحة السعودية، ويؤكد دور أكاديمية مهد في صناعة أبطال المستقبل القادرين على المنافسة في المحافل الدولية والقارية. وأقيمت البطولة خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري بمجمع حمدان الرياضي بدبي، بمشاركة 1294 سباحاً من مختلف دول العالم, تنافسوا في 136 سباقاً متنوعاً، حيث ضمت البطولة فئتي الناشئين والمحترفين، وشهدت تنافس أبطال الأولمبياد وحاملي الأرقام القياسية العالمية، إلى جانب مجموعة من السباحين النخبة من مختلف دول العالم.